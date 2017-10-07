Поражение Рублёва и победа Надаля — в видеообзоре 1/4 финала турнира в Пекине

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Пекине проиграл немцу Александру Звереву (2) со счётом 2:6, 3:6. За выход в финал 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (8), не отдавшим ни гейма бельгийцу Стиву Дарси.

В другом полуфинальном противостояние ракетки скрестят испанец Рафаэль Надаль (1), одолевший американца Джона Иснера (6), и болгарин Григор Димитров (3), переигравший испанца Роберто Баутисту-Агута (5).

Посмотреть видеообзор четвертьфинальных матчей мужского турнира в Пекине можно в Youtube АТР.