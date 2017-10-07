Шарапова сыграет с лидером посева Гарсией в первом круге турнира в Тяньцзине

В Тяньцзине состоялась жеребьёвка турнира WTA, который пройдёт на харде с 9 по 15 октября. Россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в первом круге сыграет с лидером посева француженкой Каролин Гарсией. На данный момент Мария занимает 104-е место в рейтинге WТА, а Каролин является 15-й ракеткой мира. Все четыре предыдущих матча между этими соперницами выиграла Шарапова.

Первой соперницей чешки Петры Квитовой (2) станет китаянка Чжу Линь.

Посмотреть основную сетку соревнований в Тяньцзине полностью можно на «Чемпионате».