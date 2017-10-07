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Халеп победила Остапенко и вышла в финал турнира в Пекине

7 октября 2017, суббота. 11:11 Теннис

Румынка Симона Халеп (2) в полуфинале турнира в Пекине победила латвийку Елену Остапенко (9) со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 26-летняя уроженка Констанцы, которая 9 октября возглавит рейтинг WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Елена сделала по четыре эйса и двойные ошибки.

За 16-й титул в карьере и второй в текущем сезоне Халеп поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (12), либо с француженкой Каролин Гарсией.

Пекин (ж) 2017. 1/2 финала
07 октября 2017 года, суббота. 09:55 МСК
Елена
Остапенко
Симона
Халеп
2:6 4:6
9 октября румынка Симона Халеп станет первой ракеткой мира
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролин Гарсия Симона Халеп
Новости. Теннис
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