Халеп победила Остапенко и вышла в финал турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп (2) в полуфинале турнира в Пекине победила латвийку Елену Остапенко (9) со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 26-летняя уроженка Констанцы, которая 9 октября возглавит рейтинг WTA, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Елена сделала по четыре эйса и двойные ошибки.

За 16-й титул в карьере и второй в текущем сезоне Халеп поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (12), либо с француженкой Каролин Гарсией.