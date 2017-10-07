Маннарино победил Чилича в полуфинале турнира в Токио, выиграв третий сет всухую

Француз Адриан Маннарино в полуфинале турнира в Токио одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:0. Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. 29-летний уроженец Суази, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Марин сделал 12 эйсов и 4 двойные.

За первый титул в карьере Маннарино поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (4), одолевшим ранее аргентинца Диего Шварцмана.