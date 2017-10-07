Одна из улиц Вальядолида будет переименована в честь Рафаэля Надаля

Одна из улиц испанского города Вальядолид получит название в честь 16-кратного победителя турниров серии «Большого шлема», первой ракетки мира Рафаэля Надаля. Такое решение было принято на заседании муниципального совета Вальядолида, сообщает L'Equipe.

Отметим, что улица, которая будет переименована в честь Надаля, сейчас носит имя историка Луиса Суареса Фернандеса, бывшего декана и ректора университета Вальядолида.

Напомним, что ранее власти Биля (Швейцария) и Галле (Германия) назвали улицы в честь швейцарца Роджера Федерера.