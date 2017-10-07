Халеп станет первой румынкой, возглавившей рейтинг WTA

Румынка Симона Халеп 9 октября возглавит рейтинг WTA. Таким образом, 26-летняя уроженка Констанцы станет первой представительницей Румынии, поднявшейся на вершину женской табели о рангах. Всего же до Халеп первыми ракетками мира в разное время были теннисистки из 12 стран.

Среди лидеров рейтинга были 8 представительниц США, 3 теннисистки из Югославии и Сербии, по две немки, россиянки и бельгийки, а также по одной спортсменке из Швейцарии, Дании, Беларуси, Франции, Испании, Чехии и Австралии.