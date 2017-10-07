Халеп: я впервые в жизни заплакала на корте, никогда не забуду этот день

Румынка Симона Халеп, которая после победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 6:2, 6:4 в полуфинале турнира в Пекине гарантировала себе первое место в рейтинге WТА от 9 октября, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Это очень эмоциональный момент, я впервые в жизни заплакала на корте. Удивительно и прекрасно, что я смогла это сделать. Моя команда, каждый у меня дома смотрел этот матч. Хочу сказать всем огромное спасибо. Сегодня особенный день для меня. Никогда не забуду этот день и этот турнир. Однако он ещё не закончен, завтра я постараюсь порадовать потрясающих китайских болельщиков победой в финале», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.