Кудрявцева проиграла на старте квалификации турнира в Тяньцзине

Россиянка Алла Кудрявцева в первом раунде квалификации турнира в Тяньцзине уступила японке Хироко Кувате (10) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 373-е место в рейтинге WTA, реализовала один брейк-пойнт из пяти, проиграв четыре гейма на своей подаче. В активе Аллы три подачи навылет при четырёх двойных ошибках.

За выход в основную сетку соревнований 26-летняя представительница Страны восходящего солнца поспорит с Ариной Родионовой (2), выступающей за Австралию.