Надаль победил Димитрова в полуфинале турнира в Пекине, отыграв 10 брейк-пойнтов

Испанец Рафаэль Надаль (1) в полуфинале турнира в Пекине взял верх над болгарином Григором Димитровым (3) со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий рейтинг АТР, отыграл 10 брейк-пойнтов из 12, выиграл пять геймов на подаче оппонента, сделал один эйс и одну двойную ошибку. Григор 10 раз подал навылет при шести двойных.

За 75-й титул в карьере и шестой в нынешнем сезоне Надаль поспорит либо с немцем Александром Зверевым (2), либо с австралийцем Ником Кирьосом (8).