Янчук: «гоп-компания» в женском теннисе не имеет мировых лидеров

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением по поводу восхождения румынки Симоны Халеп на вершину рейтинга АТР.

«Уверен, что Халеп не долго продержится на первой строчке, при этой вакханалии в женском теннисе. Сейчас наступил кризис в данном виде спорта. Сегодня — Халеп, завтра — Возняцки. Первое место Симоны не является выдающимся результатом. Теннисная «гоп-компания» не имеет мировых лидеров. Пока эта катавасия происходит в женском теннисе, румынская спортсменка занимает первую строчку в мировом рейтинге.

Но всё-таки Симона заслужила лидерство. Она много работала над собой. Халеп очень стабильна в своих играх. Она делает своё чёрное дело, поэтому добивается результатов. Румынка обрела хорошую физическую форму. Играет цепко и очень продуманно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.