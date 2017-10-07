Дмитриева: игра Халеп не является образцовой в современном теннисе

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала перемещение румынки Симоны Халеп на первое место в рейтинге WTA.

«Уверена, что звание первой ракетки мира не забронировано надолго. Здесь идёт чехарда. Лидеры постоянно меняются. Симона была ближе к этому, чем другие теннисистки. Считаю, что стиль игры Халеп не является образцовой в современном теннисе. Сейчас то время, когда молодое поколение не заявило о себе так уверенно, а так называемое среднее ещё не поднялось на уровень настоящих лидеров, к которым мы привыкли.

Халеп имела наилучшие шансы на протяжении всего года, чтобы стать первой. Но всегда останавливалась в нескольких мячах от этого. Это закономерно. Не могу сказать, как долго продержится Симона во главе таблицы, но конкуренция у неё, безусловно, есть. Поэтому нас ждёт серьёзная борьба на следующих турнирах», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.