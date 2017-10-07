Блинкова проиграла Викмайер в квалификации турнира в Линце

Россиянка Анна Блинкова в первом раунде квалификации турнира в Линце уступила бельгийке Янине Викмайер (4) со счётом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. 19-летняя москвичка, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок, не создала ни одного брейк-пойнта и проиграла четыре гейма на своей подаче. Янина исполнила четыре эйса и при одной двойной.

За выход в финал отборочных соревнований Викмайер поспорит либо с ещё одной россиянкой Софьей Жук, либо с сербкой Иваной Йорович.