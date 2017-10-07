Кузнецова и Тарпищев вместе с Басковым поздравили Путина с юбилеем

Девятая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравили президента РФ Владимира Путина с 65-летием. Видеоролик с их участием разместил на своей странице в сети «Инстаграм» певец Николай Басков. Также свои пожелания первому лицу государства на видео выразили музыкант Сергей Мазаев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Наш дорогой и горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин, от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем нашей прекрасной компанией: Шамиль Тарпищев, Михаил Мамиашвили, Светлана Кузнецова и Сергей Мазаев. Спасибо за Великую Державу», — написал Басков.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Баскова.