Монова взяла лишь три гейма у Томовой в квалификации турнира в Линце

Россиянка Полина Монова проиграла болгарской теннисистке Виктории Томовой со счётом 3:6, 0:6 в первом раунде квалификации турнира в Линце. 24-летняя представительница России, занимающая 182-е место в рейтинге WTA, за 1 час 4 минуты не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок, не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх и проиграла пять геймов на своей подаче.

Следующей оппоненткой Томовой станет Марина Заневская, выступающая за Бельгию (7). Для выхода в основную сетку соревнований необходимо одержать три победы кряду.