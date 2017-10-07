Победы Халеп и Гарсии — в видеообзорах 1/2 финала турнира в Пекине

Румынка Симона Халеп переиграла латвийку Елену Остапенко в полуфинале турнира серии Premier Mandatory в Пекине со счётом 6:2, 6:4. Благодаря этой победе в понедельник, 9 октября, когда выйдет новый рейтинг-лист WTA, Халеп впервые в карьере станет первой ракеткой мира.



Посмотреть видеообзор этого матча можно на «Чемпионате».

Во втором полуфинале француженка Каролин Гарсия победила чешку Петру Квитову — 6:3, 7:5. Эта победа увеличила её шанс завоевать путёвку на Итоговый чемпионат в Сингапуре.



Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».