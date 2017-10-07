Победы Гоффена и Маннарино — в видеообзоре 1/2 финала турнира в Токио

Бельгиец Давид Гоффен пробился в финал турнира серии ATP 500 в Токио, на двух тай-брейках обыграв аргентинца Диего Шварцмана — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Благодаря этой победе Гоффен поднимется как минимум на десятую строчку в чемпионской гонке, что, с учётом завершения сезона идущими выше швейцарцем Стэном Вавринкой и сербом Новаком Джоковичем, уже даёт путёвку на Итоговый чемпионат в Лондоне.



В финале Гоффен встретится с французом Адрианом Маннарино, который неожиданно одержал волевую победу над первым сеяным, хорватом Марином Чиличем, — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.



Посмотреть видеообзор этих матчей можно на «Чемпионате».