Надаль: надеюсь, в Сингапуре Мугуруса вернёт себе первую строчку

Испанец Рафаэль Надаль не захотел комментировать потерю первой строчки его соотечественницей, Гарбинье Мугурусой, которая в понедельник, 9 октября, уступит лидерство в рейтинг-листе румынке Симоне Халеп.



«Считаю, у неё наибольший потенциал в туре. Надеюсь, ей удастся и дальше раскрывать его и играть на высочайшем уровне. В любом случае, судьба первого места в этом году решится в Сингапуре, и, надеюсь, Мугуруса завершит год первой.



Что касается моего сезона, то он складывается очень хорошо с самого начала. У меня уже был опыт удачного возвращения после травм — в 2009, 2010, 2013 годах. Но, в конце концов, каждый сезон уникален, и чем большего ты добиваешься, тем сложнее это делать», — приводит слова Надаля AS.