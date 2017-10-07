Кирьос победил А. Зверева и встретится с Надалем в финале турнира в Пекине

Австралиец Ник Кирьос (8) вышел в финал турнира серии ATP 500 в Пекине, нанеся поражение немцу Александру Звереву (2), который накануне обеспечил себе участие в Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, — 6:3, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 18 минут. Кирьос 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева ни одного эйса, 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



В финале Кирьос встретится с первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. По личным встречам у них равенство — 2:2.