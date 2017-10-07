Жук победила Йорович в первом круге квалификации турнира в Линце

Россиянка Софья Жук вышла во второй раунд квалификации соревнований в Линце, обыграв сербку Ивану Йорович в двух партиях — 6:3, 6:4. Отметим, что после поражений Анны Блинковой и Полины Моновой Жук осталась единственной россиянкой в сетке квалификации Линца.



Матч продолжался 1 час 9 минут. Жук реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, а её соперница — 3 из 4. На счету Софьи 1 эйс и 3 двойные ошибки. Йорович трижды подала навылет и допустила две двойные.



Следующей соперницей Жук станет бельгийка Янина Викмайер (4). В случае победы над ней Софья может сыграть с Викторией Томовой из Болгарии или украинкой Мариной Заневской (7).