Кузнецова поздравила Халеп с титулом первой ракетки мира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила 26-летнюю румынку Симону Халеп, которая выходом в финал турнира в Пекине гарантировала себе первое место в обновлённом рейтинге WTA, который будет опубликован в понедельник, 9 октября.

«Симона! Очень рада за тебя! Мои поздравления!» — написала Кузнецова на своей странице в «Твиттере».

Халеп возглавит женскую табель о рангах впервые в карьере. Она станет 25-й теннисисткой в истории, получившей статус первой ракетки планеты, и пятой — в текущем сезоне. Симона станет также первой представительницей Румынии, поднявшейся на вершину рейтинга WTA.