Гарсия: с нетерпением жду матча с Халеп, мне хочется играть с такими соперницами

Француженка Каролин Гарсия поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп в финале турнира Premier Mandatory в Пекине.



«С нетерпением жду матча с Халеп. Именно в таких матчах мне хочется играть. Она новая первая ракетка мира, и это подстёгивает меня даже больше того факта, что я буду играть в финале турнира серии Premier Mandatory. Конечно, это будет серьёзная битва. Она очень непростая соперница, и мне нужно будет показать свой лучший теннис, чтобы у меня были шансы», — цитирует Гарсию официальный сайт WTA.