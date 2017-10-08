Бушар: надеюсь хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которой пока не слишком удаётся сезон-2017, надеется показать себя с лучшей стороны на стартующем на следующей неделе турнире в Гонконге.

“Я с нетерпением жду старта, чтобы сыграть в хороший теннис. Я потратила много время на тренировки во Флориде, где очень похожие условия. Надеюсь, это мне поможет.

Я продолжаю много тренироваться, но стараюсь изменить отношение к тренировкам и выступлениям с психологической стороны, чтобы не зависеть от давящей необходимости только выигрывать, а также от того, что обо мне говорят. Всегда есть, что улучшить, особенно, когда удаётся выяснить, что именно идёт не так и что нужно изменить, чтобы стать лучше и подняться в рейтинге. Хочу хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте», — приводит слова Бушар Ubitennis.