Футболисты сборной Румынии поздравили Халеп с титулом первой ракетки мира

Футболисты сборной Румынии, которая занимает 41-е место в рейтинге ФИФА, записали видеопоздравление для своей соотечественницы, румынской теннисистки Симоны Халеп, которая 9 октября возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Браво, Симона Халеп, новая первая ракетка мира!» — хором прокричали игроки румынской национальной команды.

Халеп возглавит рейтинг WTA впервые в карьере. Она станет 25-й первой ракеткой планеты в истории, пятой — в текущем сезоне. Симона станет также первой румынкой, поднявшейся на вершину рейтинга WTA.

Видео доступно в «Твиттере» сборной Румынии по футболу.