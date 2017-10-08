Маклахлан и Утияма неожиданно победили Дж. Маррея и Суареса в финале Токио

Японцы Бен Маклахлан и Ясутака Утияма стали чемпионами домашнего турнира серии ATP 500 в Токио, сенсационно обыграв в финале вторых сеяных, британца Джейми Маррея и бразильцаБруно Суареса — 6:4, 7:6 (7:1).



Матч продлился 1 час 33 минуты. Японцы один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали два брейк-пойнта из семи. На счету Маррея и Суареса три эйса, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.



Отметим, что по ходу турнира Маклахлан и Утияма обыграли и лидеров посева — Жан-Жюльена Роже с Хорей Тецэу. Для обоих японцев это первый парный титул ATP в карьере.