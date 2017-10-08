Континен и Пирс обыграли Иснера и Сока в финале турнира в Пекине

Первые сеяные соревнования серии ATP 500 в Пекине, занимающие первую и вторую строчки рейтинг-листа ATP финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс в финале этого турнира победили американцев Джона Иснера и Джека Сока — 6:3, 3:6, [10:7].



Матч продолжался 1 час 11 минут. Континен и Пирс сделали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и использовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету американского дуэта четыре эйса, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



Для Континена и Пирса это третий титул в нынешнем сезоне после Australian Open и турнира в Вашингтоне. В прошлом году они завоевали пять титулов, включая победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне и «Мастерс 1000» в Париже.