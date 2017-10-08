Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио

Бельгиец Давид Гоффен (4) завоевал титул на турнире серии ATP 500 в Токио, победив в финале француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:5.



Матч продлился 1 час 25 минут. Гоффен трижды подал навылет, сделал одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из шести. На счету Маннарино четыре эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух. Двойных ошибок у Адриана не было.



Для Давида это второй титул за две недели — в прошлое воскресенье, 1 октября, он первенствовал на соревнованиях в Шэньчжэне. Благодаря победе в Токио бельгиец поднимется на восьмую строчку чемпионской гонки, опередив завершившего сезон серба Новака Джоковича и испанца Пабло Карреньо-Бусту.