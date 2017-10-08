Донской завоевал титул на челленджере в Гаосюне

Россиянин Евгений Донской (4) стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Гаосюне (Китайский Тайбэй), обыграв в финале румына Мариуша Копила (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. Донской выполнил четыре эйса и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Двойных ошибок у него не было. На счету Копила 10 подач навылет, пять двойных и один упущенный брейк-пойнт.

Для Евгения это второй титул на челленджерах в нынешнем сезоне — в марте он победил на соревнованиях в Чжухае (Китай). В новом рейтинг-листе россиянин поднимется на 15 мест и займёт 74-ю строчку.