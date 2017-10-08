Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно победил австралийца Ника Кирьоса (8) в финале соревнований серии ATP 500 в Пекине — 6:2, 6:1. Отметим, что по личным встречам у теннисистов было равенство — 2:2. Последний матч, состоявшийся в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Цинциннати, выиграл Ник — 6:2, 7:5.



Финал продолжался 1 час 32 минуты. Надаль сделал 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кирьоса 8 эйсов, 5 двойных и 4 упущенных брейк-пойнта.



Это шестой титул Рафаэля в нынешнем сезоне и 75-й в карьере. Его отрыв от швейцарца Роджера Федерера вырос до 2360 очков.