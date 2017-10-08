Федерер посетил раздевалку «Голден Стэйт Уорриорз» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который принимает участие в стартующем в Шанхае турнире серии «Мастерс», посетил раздевалку команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз», проводящей в Китае серию предсезонных матчей. Вторая ракетка мира будет одной из главных звёзд турнира в Шанхае. Федереру было приятно познакомиться с действующими чемпионами НБА. Как он признался, ему всегда интересно общаться с известными спортсменами, представляющими другие, особенно игровые виды спорта.

Видео доступно в официальном «твиттере» клуба «Голден Стэйт Уорриорз».