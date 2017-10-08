Эррани после дисквалификации вышла в основную сетку турнира в Тяньцзине

Итальянская теннисистка Сара Эррани вышла в основную сетку турнира в Тяньцзине. В финальном раунде квалификации 12-я сеяная Эррани в двух сетах переиграла третью ракетку квалификации китаянку Хань Синьюнь со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут. Соперницы обошлись без эйсов. Эррани реализовала 6 из 9 тай-брейков и допустила 4 двойные ошибки. На счету Хань Синьюнь два брейка и 2 ошибки на подаче.

Для Эррани это первый турнир после двухмесячной дисквалификации за употребление запрещённого препарата летрозола.