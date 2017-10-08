Шатхин: наши ребята очень хотят выиграть «ВТБ Кубок Кремля»

Генеральный директор турнира «ВТБ Кубок Кремля» Яков Шатхин рассказал о перспективах молодых теннисистов сборной России, проигравших сборной Венгрии в Кубке Дэвиса, на московском турнире.

«В Венгрии, конечно, неудачно сыграли. Приехали, кстати, не все здоровые, простудились, потом восстанавливались, но это, говорят, бывает частенько. Сейчас идёт азиатская серия турниров, и там тоже некоторые приехали в Китай и заболели. Вы не представляете, какая атмосфера была в раздевалке после поражения. Я сказал им, что теннис на этом не заканчивается и что всех ждём на Кубке Кремля, все, естественно, должны быть. И первый человек мне крикнул, который только-только проиграл: «Яков Савельевич, постелите траву, рвать будем всех!» Понимаете, у них есть огромное желание. И при этом они между собой все в прекрасных отношениях, хотя все ребята разные. Импульсивный Рублёв, спокойный такой, как медвежонок, Хачанов, а Медведев – в себе, но на корте иногда бурно выплёскивает эмоции. Он с этим борется, он это понимает.

Скажу главное – команда очень сплочённая, и они очень хотят выиграть. И я их пригласил на «ВТБ Кубок Кремля» и сказал: «Пришло ваше время!» У нас ведь долго не выигрывали наши девочки. Павлюченкова нарушила эту традицию в 2014-м, потом эстафету подхватила Кузнецова. И я сейчас им сказал: «Ребята, уже пришла пора, всё, хорош! Давайте, приезжайте и выигрывайте». Они очень хотят играть за национальную команду. К сожалению, тут определённые неувязки с их личным календарём, поэтому Кубок Дэвиса становится таким странно для многих проходящим соревнованием. Но наши ребята очень хотят выиграть, и Тарпищев уже об этом говорил, и я повторюсь, что очень надеюсь, что у этой команды большое будущее. Только бы эта команда продолжалась, и ничего бы не случилось экстраординарного», — сказал Шатхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.