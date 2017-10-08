Победа Гоффена на турнире в Токио — в видеообзоре на «Чемпионате»

Бельгиец Давид Гоффен (4) завоевал титул на турнире серии ATP 500 в Токио, победив в финале француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 7:5.

Для Давида это второй титул за две недели — в прошлое воскресенье, 1 октября, он первенствовал на соревнованиях в Шэньчжэне. Благодаря победе в Токио бельгиец поднимется на восьмую строчку чемпионской гонки, опередив завершившего сезон серба Новака Джоковича и испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Видеообзор финального матча Давид Гоффен — Адриан Маннарино можно посмотреть на «Чемпионате».