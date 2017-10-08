Гарсия: трудно поверить, что я сумела выиграть тай-брейк у новой первой ракетки

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу в финале турнира в Пекине над румынкой Симоной Халеп, которая 9 октября станет первой ракеткой мира, со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Сама Гарсия, выигравшая второй титул подряд, войдёт в топ-10.

«Определённо ключом к победе стала моя агрессивная игра, я старалась доминировать. Для меня очень важна была подача, так как Симона классно принимает. Эта игра была сумасшедшей и очень важной для меня, хорошо, что она завершилась в двух сетах. Трудно поверить, что я сумела выиграть тай-брейк у новой первой ракетки мира. Это просто удивительно. Очень трудно выразить словами то, что я сейчас чувствую.

Если ты выигрываешь титул, значит всю неделю был непобедим. Значит, ты навсегда в истории останешься победителем этого турнира, так что это важно. Попасть в топ-10 тоже важно. Это большой шаг в карьере, важная цель», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.