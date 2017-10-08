Халеп: я довольна своим выступлением в Пекине

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая 9 октября станет первой ракеткой мира, прокомментировала поражение в финале турнира в Пекине от француженки Каролин Гарсии со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

«Думаю, я сыграла хорошо: хорошо пробивала и отлично подавала. Но в ключевые моменты Каролин действовала острее. В любом случае я довольна своим выступлением в Пекине. Я боролась до конца, чему очень рада, потому что Гарсия потрясающе играла. Взять два титула подряд очень сложно. Она заслужила эту победу сегодня, так как была лучше», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.