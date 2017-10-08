Победа Надаля над Кирьосом в финале турнира в Пекине — в видеообзоре

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уверенно победил австралийца Ника Кирьоса, получившего от организаторов восьмой номер посева, в финале соревнований серии ATP 500 в Пекине со счётом 6:2, 6:1. До этого по личным встречам у теннисистов было равенство — 2-2. Последний матч, состоявшийся в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Цинциннати, выиграл Кирьос со счётом 6:2, 7:5.

Для Надаля это шестой титул в нынешнем сезоне и 75-й в карьере.

Видеообзор финала турнира в Пекине Рафаэль Надаль – Ник Кирьос можно посмотреть на «Чемпионате».