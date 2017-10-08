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Надаль: в Пекине я провёл один из лучших турниров в этом году

8 октября 2017, воскресенье. 22:16 Теннис

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом в финале турнира в Пекине со счётом 6:2, 6:1.

«Этот титул очень важен для меня, потому что я последний раз побеждал здесь, кажется, в 2005 году. Даже и не помню, но теперь ощущения, конечно же, лучше. Теперь турнир больше — серии ATP 500, тогда, помнится, был 250. И потом, каждый следующий титул в карьере важнее того, который ты взял, когда был моложе.

К тому же у меня была сложная сетка. Когда увидел результаты жеребьёвки, понял, что шансов не так много. В первый же день мне повезло, а затем я провёл один из лучших турниров года – отлично играл всю неделю против сильных соперников. Сегодня я показал отличный теннис. Думаю, это один из лучших моих матчей в этом году. Кирьос – трудный соперник. Но сегодня я хорошо подавал и защищался и был более агрессивен, чем Ник», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Ник Кирьос Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
8 октября 2017, воскресенье
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