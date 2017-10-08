Кирьос: Надаль просто уничтожил меня в финале турнира в Пекине

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Пекине со счётом 2:6, 1:6.

«Рафаэль играл хорошо. Я — ужасно. Он в отличной форме. Он просто уничтожил меня сегодня, настолько великолепно он играл.

В целом я провёл довольно хорошую неделю, у меня было немало побед. Трудно найти положительные моменты, когда выиграл всего три гейма в финале. Но, думаю, они всё же были. Например, полуфинал, в котором я победил Александра Зверева», — приводит слова Кирьоса пресс-служба АТР.