Испания назвала новых капитанов национальных команд

Федерация тенниса Испании назвала новых капитанов национальных команд. Мужскую сборную Испании на Кубке Дэвиса возглавит Серхи Бругера. Женскую команду на Кубке Федерации — Анабель Медина-Гарригес. Решение было принято единогласно, сообщает Times of India.

Ранее обе команды возглавляла Кончита Мартинес, которая была уволена в прошлом месяце.

Первый матч под руководством Бругеры испанцы проведут 2-4 февраля 2018 года против британцев. Медина-Гарригес выведет своих подопечных, в составе которых и чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса, на матч с Италией 10-11 февраля.