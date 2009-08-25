SPb Open станет последним российским турниром для Сафина

Марат Сафин, планирующий по окончании сезона завершить карьеру, станет участником турнира St. Petersburg Open, который пройдёт с 25 октября по 1 ноября, сообщает официальный сайт соревнований. Петербургский турнир станет для экс-первой ракетки мира и победителя двух турниров «Большого шлема» последним соревнованием на территории России.

В Санкт-Петербурге Сафин побеждал дважды, в 2000 и 2001 годах, и ещё два раза играл в финалах парного разряда.