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SPb Open станет последним российским турниром для Сафина

SPb Open станет последним российским турниром для Сафина
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Марат Сафин, планирующий по окончании сезона завершить карьеру, станет участником турнира St. Petersburg Open, который пройдёт с 25 октября по 1 ноября, сообщает официальный сайт соревнований. Петербургский турнир станет для экс-первой ракетки мира и победителя двух турниров «Большого шлема» последним соревнованием на территории России.

В Санкт-Петербурге Сафин побеждал дважды, в 2000 и 2001 годах, и ещё два раза играл в финалах парного разряда.

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