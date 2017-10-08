Победа Гарсии над Халеп на турнире в Пекине — в видеообзоре на «Чемпионате»

Француженка Каролин Гарсия стала чемпионкой турнира Пекине, обыграв в финале румынку Симону Халеп (2), которая 9 октября станет первой ракеткой мира. Финальный поединок завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Гарсии.

Для Каролин это второй титул в нынешнем сезоне и второй подряд после соревнований в Ухане. Благодаря этому результату Гарсия поднимется на восьмую строчку в чемпионской гонке, опередив британку Йоханну Конту на 185 очков. Поскольку на следующей неделе Конта не играет, ей нужно как минимум выйти в финал «ВТБ Кубка Кремля», чтобы оказаться впереди Гарсии. При этом сама Гарсия заявлена на стартующий 9 октября турнир в Тяньцзине и в первом круге должна сыграть с получившей «уайлд-кард» россиянкой Марией Шараповой.

Видеообзор финала турнира в Пекине Каролин Гарсия – Симона Халеп можно посмотреть на «Чемпионате».