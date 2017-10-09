Тетерин: Азаренко ведёт подготовку к финалу Кубка Федерации против команды США

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин в программе телеканала «Беларусь 5» признался, что рассчитывает на участие Виктории Азаренко в финальном матче Кубка Федерации против сборной США, который пройдет 11-12 ноября на «Чижовка-Арене».

«Все в курсе, что её ждут судебные слушания. Естественно, не на нашей земле. Решение будет приниматься, согласно американскому законодательству. Сама Вика признается, что ведёт подготовку к матчу против команды США. Что ж, будем надеяться, что адвокаты сработают профессионально и удача окажется на нашей стороне», — приводит слова Тетерина «Прессбол».