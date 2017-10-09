Французская теннисистка Каролин Гарсия попросила «уайлд-кард» для участия в Кубке Кремля, который стартует 14 октября, сообщает WTA Insider.

На этой неделе Гарсия должна выступить в Тяньцзине, где она получила первый номер посева, однако француженка сообщила, что может пропустить турнир из-за травмы ноги. В первом круге турнира в Тяньцзине Гарсия должна сразиться с россиянкой Марией Шараповой (WC).

Напомним, что 8 октября Гарсия стала победительницей соревнований в Пекине, обыграв в финале румынку Симону Халеп.