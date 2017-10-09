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Гахов занял 50-ю позицию в чемпионской гонке U21

9 октября 2017, понедельник. 09:02 Теннис

Россиянин Иван Гахов поднялся на 50-ю строчку в чемпионской гонке U21. В первой десятке изменений не произошло. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 9 октября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4310.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1174.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 1010.
4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 886.
6 (6). Джаред Доналдсон (США) — 825.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 717.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 695.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 572.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 504...
50 (60). Иван Гахов (Россия) — 141.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов
Новости. Теннис
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