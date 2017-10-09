Гахов занял 50-ю позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Иван Гахов поднялся на 50-ю строчку в чемпионской гонке U21. В первой десятке изменений не произошло. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 9 октября

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4310.

2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 1174.

3 (3). Карен Хачанов (Россия) — 1010.

4 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 926.

5 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 886.

6 (6). Джаред Доналдсон (США) — 825.

7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 717.

8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 695.

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 572.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 504...

50 (60). Иван Гахов (Россия) — 141.