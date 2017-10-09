В 9:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в котором сыграют представитель Греции Стефанос Циципас (Q) и россиянин Карен Хачанов. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Хачанов в Шанхае.

Победитель этого противостояния за выход в третий круг турнира в Шанхае поспорит либо с представителем Сербии Душаном Лайовичем (Q), либо с американцем Джоном Иснером (12).

