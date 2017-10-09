Димитров занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чилич — 6-ю, Гоффен — 8-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 9 октября болгарин Григор Димитров поднялся на пятую строчку, хорват Марин Чилич — на шестую, бельгиец Давид Гоффен — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 9 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9865.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4310.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3275.
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3175.
7 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
8 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2740.
9 (8). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.
10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
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32 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1233...
44 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1010…
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 717...
68 (75). Евгений Донской (Россия) — 672...
85 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.