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Димитров занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чилич — 6-ю, Гоффен — 8-ю

9 октября 2017, понедельник. 09:07 Теннис

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 9 октября болгарин Григор Димитров поднялся на пятую строчку, хорват Марин Чилич — на шестую, бельгиец Давид Гоффен — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 9 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9865.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4310.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3275.
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3175.
7 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
8 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2740.
9 (8). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.
10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585.

32 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1233...
44 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1010…
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 717...
68 (75). Евгений Донской (Россия) — 672...
85 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Григор Димитров Давид Гоффен Марин Чилич
Новости. Теннис
9 октября 2017, понедельник
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09:13 Гарсия снялась с турнира в Тяньцзине, Шарапова в первом круге сыграет с Бегу
09:13 Гоффен: в концовке финала я стал агрессивнее играть на приёме
09:07 Димитров занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Чилич — 6-ю, Гоффен — 8-ю
09:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Хачанов в Шанхае
09:02 Гахов занял 50-ю позицию в чемпионской гонке U21
09:02 Вавринка поднялся на восьмую строчку в рейтинге ATP, Гоффен — на 10-ю
09:01 Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Гарсия поднялась на 8-ю позицию
09:00 Халеп стала первой ракеткой мира, Гарсия вошла в топ-10, Шарапова — в топ-100
06:05 Гарсия попросила «уайлд-кард» для участия в «ВТБ Кубок Кремля»
00:43 Тетерин: Азаренко ведёт подготовку к финалу Кубка Федерации против команды США
00:14 Эверт: высокая стабильность в течение года сейчас важнее, чем победа на мэйджоре
8 октября 2017, воскресенье
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22:31 Кирьос: Надаль просто уничтожил меня в финале турнира в Пекине
22:16 Надаль: в Пекине я провёл один из лучших турниров в этом году
21:58 Победа Надаля над Кирьосом в финале турнира в Пекине — в видеообзоре
21:38 Халеп: я довольна своим выступлением в Пекине
21:23 Гарсия: трудно поверить, что я сумела выиграть тай-брейк у новой первой ракетки
21:02 Победа Гоффена на турнире в Токио — в видеообзоре на «Чемпионате»
20:38 Шатхин: наши ребята очень хотят выиграть «ВТБ Кубок Кремля»
20:23 Первым соперником Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае стал Циципас
20:10 Эррани после дисквалификации вышла в основную сетку турнира в Тяньцзине
18:26 Вихлянцева стартует на турнире в Линце матчем с Сепеде-Ройг
17:51 Федерер посетил раздевалку «Голден Стэйт Уорриорз» в Шанхае
16:32 Надаль с разгромным счётом победил Кирьоса в финале турнира в Пекине
16:22 Пуи уверенно победил Медведева на старте «Мастерс 1000» в Шанхае
15:26 Жук в трёх сетах обыграла Викмайер и вышла в финал квалификации турнира в Линце
15:18 Фоньини одержал волевую победу над Вердаско в первом круге «Мастерса» в Шанхае
14:24 Свитолина сыграет с Дияс, Павлюченкова — с Бабош на старте турнира в Гонконге
13:37 Гарсия в финале Пекина в двух сетах обыграла Халеп
12:56 Донской завоевал титул на челленджере в Гаосюне
11:55 Симон обыграл Ву в первом круге «Мастерс 1000» в Шанхае и встретится с Гоффеном
11:48 Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио
11:15 Доналдсон стал соперником Надаля по второму кругу «Мастерс 1000» в Шанхае
10:34 Континен и Пирс обыграли Иснера и Сока в финале турнира в Пекине
09:57 Маклахлан и Утияма неожиданно победили Дж. Маррея и Суареса в финале Токио
09:30 Хингис и Чжань сделали дубль в Китае, выиграв в Пекине после Уханя
00:39 Футболисты сборной Румынии поздравили Халеп с титулом первой ракетки мира
00:20 Бушар: надеюсь хорошо завершить сезон, наслаждаясь игрой на корте
7 октября 2017, суббота
23:17 Халеп: Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала
23:10 Гарсия: с нетерпением жду матча с Халеп, мне хочется играть с такими соперницами
22:48 Кузнецова поздравила Халеп с титулом первой ракетки мира
20:58 Гарсия: после матча со Свитолиной чувствовала себя нормально
20:32 Жук победила Йорович в первом круге квалификации турнира в Линце
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