Гоффен: в концовке финала я стал агрессивнее играть на приёме

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями после завоевания титула на турнире в Токио. В финале он победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 7:5.

«Это особенный трофей для меня, так как я победил на втором турнире подряд. Ощущения очень приятные. У останется много счастливых воспоминаний о турнире в Токио. Сложно описать мои эмоции сейчас.

Мне важно сохранять свежесть в физическом и психологическом плане, учитывая, что я могу попасть на Итоговый чемпионат, а затем сыграть за сборную Бельгии в финале Кубка Дэвиса. Я готов продолжать бороться и хочу побеждать.

В финале всегда нелегко в эмоциональном плане. Мне потребовался один брейк, чтобы выиграть первый сет. Во второй партии соперник заиграл агрессивнее. Адриан уверенно действовал в долгих розыгрышах, выполняя плоские удары. В концовке я стал агрессивнее играть на приёме. Очень рад, что мне удалось отыграться и сделать брейк при счёте 5:5», — цитирует Гоффена официальный сайт тура.