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Маннарино: в целом я провёл отличный сезон, пока лучший в карьере

9 октября 2017, понедельник. 09:22 Теннис

Француз Адриан Маннарино поделился впечатлениями после поражения от бельгийца Давида Гоффена в финале турнира в Токио со счётом 3:6, 5:7.

«Давид сыграл очень хорошо. Он сделал один брейк в первом сете, но при этом выполнил три или четыре удара навылет подряд. Мне пришлось нелегко. Во втором сете мне удалось сделать брейк, но затем я не смог удержать свою подачу. Качество игры было достаточно высоким, но я был недостаточно хорош по сравнению с Гоффеном. В целом я провёл отличный сезон, пока лучший в карьере», — цитирует Маннарино официальный сайт тура.

Гоффен завоевал второй титул за две недели, обыграв Маннарино в финале Токио
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен
Новости. Теннис
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