Маннарино: в целом я провёл отличный сезон, пока лучший в карьере

Француз Адриан Маннарино поделился впечатлениями после поражения от бельгийца Давида Гоффена в финале турнира в Токио со счётом 3:6, 5:7.

«Давид сыграл очень хорошо. Он сделал один брейк в первом сете, но при этом выполнил три или четыре удара навылет подряд. Мне пришлось нелегко. Во втором сете мне удалось сделать брейк, но затем я не смог удержать свою подачу. Качество игры было достаточно высоким, но я был недостаточно хорош по сравнению с Гоффеном. В целом я провёл отличный сезон, пока лучший в карьере», — цитирует Маннарино официальный сайт тура.