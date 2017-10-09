23 эйса не спасли Карловича от поражения в матче с Ф. Лопесом в Шанхае

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, на двух тай-брейках одолев представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6). Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Фелисьяно 11 раз подал навылет и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету уроженца Загреба 23 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Лопес поспорит с победителем матча Джек Сок (США, 14) — Александр Долгополов (Украина, Q).