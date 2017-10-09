Шарапова приняла участие в церемонии открытия турнира в Тяньцзине

В Тяньцзине состоялось торжественное открытие женского теннисного турнира, который пройдёт с 9 по 15 октября. Из-за дождя церемонию с участием пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой пришлось провести в шатре, сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

Старт матчей первого круга также был сдвинут из-за непогоды. На данный момент организаторы сообщили, что встречи могут начаться в 10:30 по московскому времени.

Фото с церемонии доступны в «твиттере».