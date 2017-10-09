Гаске и Рамос-Виньолас вышли во второй круг турнира в Шанхае

Французский теннисист Ришар Гаске пробился во второй круг турнира в Шанхае, в трёх партиях одолев представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:7 (11:13), 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 25 минут. Ришар 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Гаске поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9).

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 6:3, 7:5.